Francia: assolto ex premier Balladur

- L'ex primo ministro francese Edouard Balladur è stato assolto nell'ambito del processo per finanziamenti occulti alla campagna elettorale del 1995. L'ex ministro della Difesa di Balladur, Francois Leotard, è stato condannato a due anni di prigione con la condizionale e 100 mila euro di multa per "complicità" in abuso di beni sociali. Entrambi gli imputati erano assenti al momento del verdetto. Balladur e Leotard erano accusati di aver organizzato un sistema di tangenti su contratti riguardanti al fornitura di armamenti con l'Arabia saudita e il Pakistan. I proventi sarebbero stati utilizzati per finanziare la campagna elettorale.(Frp)