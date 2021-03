© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che Zingaretti ci ripensi. Abbiamo tra pochi giorni un'Assemblea durante la quale, come sempre fatto, discuteremo del futuro del nostro partito e del suo contributo fondamentale all'azione del governo in un momento delicatissimo per il Paese". Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.(Rin)