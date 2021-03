Imprese: Aspi, risultati 2020 fortemente condizionati da effetti emergenza, traffico su rete gruppo in contrazione del 27,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del 2020 "sono stati fortemente condizionati dagli effetti dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese da febbraio 2020, dal conseguente impatto sui ricavi da traffico, dagli ulteriori accantonamenti effettuati, anche a fronte del possibile accordo transattivo con il Governo, nonché dall’incremento delle attività di manutenzione". Lo sottolinea Autostrade per l'Italia, che ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2020 e il bilancio consolidato del gruppo. "Il traffico sulla rete del gruppo", rende noto Aspi, è "in contrazione del 27,1 per cento rispetto al 2019".(Rin)