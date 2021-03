Cile: Covid, governo annuncia ritorno fase 1 e 2 quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio è stato dato mentre nel paese si sono registrati 4567 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore e 134 decessi. Il numero dei casi attivi ascende a 25.051 mentre i ricoverati per Covid-19 sono 1721 dei quali 1473 in unità di terapia intensiva con solo 187 posti ulteriori disponibili. L'aumento dei contagi si registra nonostante la massiccia campagna di vaccinazione portata avanti dal governo. Secondo dati ufficiali sono 3.749.492 le persone che hanno già ricevuto almeno una prima dose del vaccino anti-Covid nel paese. L'inizio del programma di vaccinazione, avviato il 4 febbraio in tutto il paese, è stato reso possibile grazie all'acquisizione di quattro milioni di dosi dal laboratorio cinese Sinovac arrivate nel paese all'inizio di quello stesso mese. (segue) (Abu)