Imprese: Aspi, nessuna distribuzione dividendo nel 2020

- Nessuna di distribuzione di dividendo per Autostrade per l’Italia (Aspi), come per l’esercizio precedente. Lo fa sapere la società nella nota diffusa a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio per il 2020. Il consiglio di amministrazione ha deliberato nella riunione odierna di sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci la copertura della perdita di esercizio della società, pari a 398 milioni di euro, mediante l’utilizzo della riserva utili portati a nuovo. (Com)