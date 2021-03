Usa: “Cnn”, rottura fra ex presidente Trump e genero-consigliere Jared Kushner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il genero – nonché suo ex consigliere – Jared Kushner si sarebbero allontanati considerevolmente nell’ultimo periodo, su iniziativa di quest’ultimo. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando fonti vicine a Kushner. Il marito di Ivanka – figlia dell’ex inquilino della Casa Bianca – non avrebbe partecipato ad una riunione della cerchia ristretta di Trump tenutasi la settimana scorsa. Durante l’amministrazione Trump, Kushner è stato al centro dell’azione governativa soprattutto per quello che riguarda la politica estera. Grazie al suo rapporto, anche personale, con il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (Mbs), Kushner è stato uno dei principali fautori della politica Usa in Medio Oriente. Secondo i media statunitensi la rottura sarebbe invece un’iniziativa di Trump, deluso per lo scarso sostegno da parte del genero dopo le elezioni del 3 novembre 2020, specialmente nella denuncia dei presunti brogli che avrebbero consentito la vittoria del democratico Joe Biden.(Nys)