Usa: Biden si congratula con Nasa per rover su Marte, una dose di fiducia per il Paese

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con gli esperti della National aeronautics and space administration (Nasa) per l'atterraggio del 'rover' Perseverance su Marte, il 18 febbraio scorso. Lo riferiscono i media Usa. L’inquilino della Casa Bianca ha definito l’impresa una "dose di fiducia" per il Paese, fortemente provato dalla pandemia di Covid-19. "Possiamo atterrare su Marte, e possiamo battere la pandemia", ha detto Biden. "E' in gioco una cosa molto più grande dell'atterraggio su Marte - ha aggiunto il presidente - riguarda lo spirito americano, e voi lo avete riportato". (segue) (Nys)