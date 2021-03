Usa: arrestato in Texas agente di polizia accusato di due omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente del dipartimento di polizia di Dallas, nello Stato del Texas, è stato arrestato con l'accusa di aver commesso due omicidi nel 2017. Lo riferisce il quotidiano “Dallas Morning news”. Bryan Riser, in servizio da 13 anni, è accusato degli omicidi di Liza Saenz, 31 anni, e Albert Douglas, 61 anni. Un uomo, nell'agosto del 2019, ha confessato alla polizia di averli rapiti e uccisi su ordine di Riser. Lo ha spiegato il capo della polizia Eddie Garcia durante una conferenza stampa, precisando che gli investigatori non conoscono i motivi degli omicidi, ma che non erano legati al lavoro di Riser in polizia. Il corpo di Saenz è stato recuperato dal fiume Trinity il 10 marzo 2017, con diverse ferite da arma da fuoco. Douglas è stato dichiarato scomparso quell'anno e il suo corpo, ma il suo corpo non è stato trovato.(Nys)