Energia: Argentina, Vista Oil&Gas investe 275 milioni di dollari su Vaca Muerta

- L'azienda petrolifera Vista Oil&Gas ha annunciato investimenti per 275 milioni di dollari per l'espansione della produzione nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, in Argentina. Lo ha reso noto ieri, 4 marzo, l'amministratore delegato e fondatore della compagnia con sede in Messico, Miguel Galuccio, durante la presentazione dei risultati annuali, sottolineando che l'obiettivo per il 2021 è quello di mettere in produzione 16 nuovi pozzi di petrolio di scisto e aumentare del 40 per cento l'attuale livello di produzione. Vista, fondata da Galuccio nel 2018 dopo le sue dimissioni da presidente dell'azienda petrolifera di Stato argentina Ypf, si è convertita in poco tempo nel secondo produttore di shale oil di Vaca Muerta, uno dei principali bacini di petrolio e gas non convenzionali del mondo. Il fatturato annuo di Vista nel 2020 è stato di 274 milioni di dollari, un 34 per cento inferiore su base annua, e dovuto sia al rallentamento della produzione a causa della pandemia che del crollo del prezzo del barile di un 30 per cento rispetto al 2019. Nel contesto della pandemia, l'azienda ha esportato ad ogni modo quasi 3 milioni di barili di greggio, pari a circa il 50 per cento del volume annuale complessivo. (segue) (Abu)