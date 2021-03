Speciale energia: Kosovo, Kurti (Vetevendosje), la Costituzione vieta l'unione con l'Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costituzione del Kosovo "sfortunatamente" non permette l'unione con l'Albania. Lo ha dichiarato Albin Kurti, leader del Movimento Vetevendosje, partito vincitore delle ultime elezioni in Kosovo, partecipando al 577mo anniversario del patto di Lezha. Kurti, nel suo intervento dalla località di Lezha, ha tuttavia invitato Kosovo e Albania a coordinarsi per una maggiore integrazione in tre aree: sicurezza comune, energia e risorse naturali, e politica estera. Il probabile nuovo premier ha osservato che la Costituzione kosovara, all'articolo 1, prevede che il Kosovo è "uno Stato indipendente, sovrano e democratico" e questo stesso articolo al comma 3 vieta esplicitamente "l'unione con un altro Stato". (Alt)