Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, il 25 aprile sarò in Albania per votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti si recherà in Albania il 25 aprile per votare alle elezioni politiche del Paese. Lo ha annunciato lo stesso Kurti, probabile nuovo premier del Kosovo dopo la netta vittoria del suo partito alle elezioni del 14 febbraio. Nell'occasione della sua visita di oggi a Tirana, Kurti ha parlato anche dei rapporti tra Kosovo e Albania. "Non appena il nostro nuovo governo sarà formato, inizieremo a cooperare con la Repubblica di Albania, con Edi Rama (il premier), se il governo viene formato prima delle elezioni qua", ha dichiarato Kurti da Tirana. "Continueremo con gli accordi che abbiamo avviato tra i due Paesi e andremo avanti con la loro attuazione: siamo due Stati per una nazione", ha affermato il leader del Movimento Vetevendosje. Secondo Kurti, la cooperazione con qualsiasi primo ministro o presidente che ci sarà in Albania sarà sempre "molto positiva" per il Kosovo. (segue) (Alt)