Imprese: Aspi, in piano industriale 14,5 miliardi di investimenti e 7 di manutenzioni

- Il Piano industriale di Aspi prevede 14,5 miliardi di euro di investimenti e oltre sette di manutenzioni entro il 2038 – termine della concessione – con un radicale ammodernamento delle infrastrutture, che consentirà di prolungare al 2080 la condizione ottimale della rete e la creazione di circa diecimila nuovi posti di lavoro in Italia. Lo rende noto Autostrade per l’Italia, che ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2020. Per dare stabilità e continuità a tale Piano, prosegue la nota, è attesa la necessaria approvazione formale e definitiva del nuovo Piano economico finanziario (Pef) e degli accordi raggiunti con il governo. (Com)