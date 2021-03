Myanmar: Usa impongono nuove sanzioni, ministri Difesa e Interni inseriti in lista nera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di imporre nuove sanzioni commerciali "in risposta al colpo di stato militare" in Myanmar. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, annunciando l'inserimento nella lista nera dei ministri della Difesa e degli Interni del paese asiatico. Gli Stati Uniti, precisa il dicastero, condannano fermamente l'escalation di violenza contro i manifestanti in Myanmar. (segue) (Nys)