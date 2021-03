Municipio Roma III: De Vito (M5s), ascolto territori sia caratteristica politica costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 20 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti è stata approvata la mozione, di cui sono primo firmatario, in cui insieme ad alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione viene chiesto alla sindaca e alla giunta di verificare le procedure che hanno portato all'approvazione del progetto di riqualificazione di Piazza Sempione oltre ad una condivisione con i cittadini delle varianti progettuali possibili". Lo dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. "Sono convinto che l'ascolto dei territori sia caratteristica necessaria per la realizzazione di una politica costruttiva, capace di rappresentare la cittadinanza nel rispetto dei bisogni e delle richieste di tutti i cittadini - prosegue -. Piazza Sempione è un luogo che mi sta molto a cuore: vivo da sempre in municipio III. Ma quando sono venuto a conoscenza del progetto e dell'importo non indifferente previsto per la sua riqualificazione (parliamo di 700 mila euro, quando con una cifra tra gli 800 mila e un milione di euro si realizza un asilo nido!) sono rimasto sorpreso non solo perché non c'è stata la minima considerazione del forte impatto che la sua realizzazione avrebbe sulla mobilità della zona - aggiunge - ma soprattutto perché non è stata data importanza al valore simbolico che la piazza riveste per l'intero quartiere. Bisogna fare attenzione quando si toccano i simboli di un territorio e muoversi con cautela e in punta di piedi nel rispetto dei cittadini e delle loro volontà se davvero si voglia procedere nella costruzione di una politica democratica e rispettosa della volontà di tutti", conclude. (Com)