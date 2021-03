Covid: Segneri-D'Arrando (M5s), tutela dei lavoratori fragili è priorità, proseguiamo lavoro avviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutelare i lavoratori fragili, tra i soggetti maggiormente a rischio in questa pandemia, è stato da subito un obiettivo prioritario per il Movimento 5 stelle. Ecco perché, in vista dell'approvazione del decreto Sostegno, abbiamo chiesto al governo di prorogare le misure rivolte loro già inserite in precedenti provvedimenti". Lo dichiarano le deputate del Movimento 5 stelle Celeste D'Arrando ed Enrica Segneri, componenti delle commissioni Affari Sociali e Lavoro della Camera. "L'intenzione manifestata oggi, durante un incontro con le parti sociali, dal ministro del Lavoro di proseguire in questa direzione rappresenta una continuità nel lavoro che abbiamo già avviato nel precedente governo. In particolare nella legge di Bilancio con un emendamento condiviso da tutta la maggioranza e che ha visto l'impegno anche della senatrice Susy Matrisciano, abbiamo prorogato per i lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Tutelare i lavoratori fragili - concludono - è una priorità, non solo a causa della pandemia, ma anche per ridisegnare un mondo del lavoro più inclusivo e agibile per tutti quei lavoratori con condizioni di salute più sensibili".(Com)