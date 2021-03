RPT - Usa: Disney pianifica la chiusura di 60 negozi della sua catena in Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- RPT con testo corretto: nelle comunicazioni dell'azienda non si fa alcun riferimento al Covid-19.La Walt Disney, colosso statunitense dell’animazione e della produzione cinematografica, ha annunciato l’intenzione di ridimensionare drasticamente la sua catena di negozi in Nord America. Lo riferisce il “New York Times”. Almeno 60 sedi in Nord America - il 30 per cento dei Disney Store nella regione - chiuderanno entro quest'anno. L'azienda ha descritto le chiusure come "l'inizio" del suo sforzo di ridimensionamento. Disney gestisce anche 60 negozi in Europa e si prevede che anche nel vecchio continente questo numero subirà una riduzione. La catena Disney Store, fondata nel 1987, una volta contava più di mille sedi in tutto il mondo. (Nys)