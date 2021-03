Recovery: de Bertoldi (Fd'I), su riforma fisco piano va cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le audizioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Consiglio nazionale dei commercialisti, che avevamo richiesto e poi ottenuto", sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, "confermano quanto da tempo sostiene Fratelli d'Italia. Il Recovery Plan non deve limitarsi soltanto alla digitalizzazione, ma deve avere l'ambizione di avviarsi lunga la strada della semplificazione, della riduzione della pressione fiscale e infine della riforma della giustizia tributaria". Lo sottolinea il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e Tesoro. "Il presidente del Consiglio Draghi ha assicurato che il Recovery Plan, predisposto dal precedente governo, sarà modificato dal Parlamento, ci attendiamo che il governo Draghi sul piano fiscale avvii quella discontinuità che finora non abbiamo visto. Limitarsi soltanto alla digitalizzazione significa sprecare la grande opportunità che offre il Pnrr. Di digitalizzazione- continua de Bertoldi - ce ne sarebbe anche abbastanza nel sistema, mentre manca semplificazione, e una riforma giustizia tributaria attraverso una maggiore tecnologia e investendo in digitalizzazione. Come ha ribadito il nostro presidente Giorgia Meloni ci siamo se si tratta di aiutare il Paese e gli italiani, e le audizioni di oggi confermano lo spirito costruttivo della nostra opposizione. Ci auguriamo che il parere che approverà la commissione vada in linea con quanto chiesto da noi e dall'Agenzia delle Entrate e dagli stessi commercialisti, e che su questo il premier Draghi modifichi il Pnrr", conclude. (Com)