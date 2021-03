Grecia: la terra torna a tremare, nuova scossa 5.9 della scala Richter a Larissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terra torna a tremare in Grecia dopo il forte terremoto che ieri è stato avvertito distintamente anche nella regione dei Balcani occidentale. Una nuova scossa di intensità pari a 5.9 della scala Richter si è verificato alle 19:38 (ora italiana) a Larissa, secondo una stima rivista dell'Istituto di geodinamica dell'Osservatorio nazionale di Atene. L'epicentro è stato segnalato 16 chilometri a sud-ovest di Larissa, nella zona di Tyrnavos, vicino all'epicentro del terremoto di magnitudo 6 avvenuto ieri. La profondità focale è stimata in 10 chilometri, riferisce il quotidiano greco "Khatimerini". Oltre la Tessaglia, il nuovo terremoto - durato a lungo - è stato avvertito a Katerini, Salonicco, Edessa, Tesprozia, Patrasso e Attica. Il presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dal terremoto, Efthymios Lekkas, ha definito il terremoto una "sorpresa", sottolineando che si è attivato un altro ramo della faglia, fino ad ora sconosciuto, poco a nord dell'epicentro del terremoto di ieri. (Ala)