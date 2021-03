Pd: Meloni (Fd'I) su Zingaretti, problema della sinistra oggi non è di volti ma di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che i cittadini avrebbero commentato più volentieri le dimissioni di Nicola Zingaretti da presidente della Regione Lazio, dove i risultati della sua amministrazione in questi anni sono stati, se possibile, peggiori di quelli che ha avuto alla guida del Pd". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite a Tg2 Post. "Per quanto riguarda la dinamica interna al Pd, probabilmente faranno un congresso e sceglieranno un altro segretario. Non credo che il problema della sinistra oggi - ha osservato - sia tanto nelle figure che la rappresentano, ma un problema di idee".(Rin)