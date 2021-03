Usa: ufficio Bilancio prevede raddoppio debito federale in 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio di Bilancio del Congresso degli Stati Uniti (Cbo) prevede che il debito federale raddoppierà nel giro di 30 anni, passando dall'attuale 102 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) il al 202 per cento nel 2051. Le stime del Cbo, riportate dalla stampa statunitense, prevedono un pagamento degli interessi relativamente basso fino al 2030, ma anche una risalita nei successivi 20 anni. Tutavia il Cbo – organismo bipartisan del Congresso – non tiene conto nelle sue rilevazioni del piano dal 1.900 miliardi di dollari che l’amministrazione presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha messo a punto per risollevare l’economia.(Nys)