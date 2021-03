© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Surreale quanto accaduto a Guido Crosetto che ha subito l’hackeraggio della mail e di Twitter. In attesa che la polizia postale faccia chiarezza e Guido torni in possesso dei suoi account, gli mando un grande abbraccio. Senza Crosetto Twitter non è lo stesso: ti aspettiamo Guido". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Rin)