Cile: Covid, governo annuncia ritorno fase 1 e 2 quarantena

- Il ministro della Salute del Cile, Enrique Paris, ha parlato in tono preoccupante di un grave aumento dei contagi da nuovo coronavirus in alcuni dei principali distretti del paese, come quello della capitale Santiago (Regione Metropolitana), del Biobio e dell'Araucania, per i quali ha annunciato il ritorno alle fase uno e due della quarantena. "Ci preoccupa moltissimo il forte aumento dei casi in queste regioni", ha affermato Paris, sottolineando che tale contesto implica "un passo indietro" nella quarantena. A entrare nella fase più dura della quarantena a partire da oggi e fino a nuovo ordine, con una stretta limitazione della circolazione e chiusura di attività ristorative e ricreative, saranno nove comuni del paese, tra i quali le importanti città del Biobio, Concepcion e Talcahuano. Nella fase due, con le limitazioni più severe della circolazione limitate al fine settimana, saranno invece altri 34 comuni, 12 dei quali nella Regione Metropolitana della capitale. (segue) (Abu)