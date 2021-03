© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano, Giuseppe Sala partecipa allo scoprimento delle targhe in memoria dei "Giusti", donne e uomini che hanno scelto di opporsi ai genocidi e ai crimini contro l'umanità. La cerimonia è organizzata dall'Associazione Giardino dei Giusti e da Gariwo. Alla cerimonia partecipa anche il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé.Giardino dei Giusti al Monte Stella, ingresso nord via Cimabue - ingresso sud Piazza Santa Maria Nascente, diretta streaming sulla Web Tv del Comune (ore 9.30)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé interviene alla cerimonia per i nuovi Giusti del Giardino Virtuale del Monte Stella, visibile online al link.diretta streaming sulla Web Tv del Comune (ore 15.00)Commissione consiliare Cultura. All'ordine del giorno l'audizione delle associazioni artisti di strada con gli assessori Filippo Del Corno e Laura Galimberti.Diretta YouTube (ore 14.30 - 16.00)Commissione consiliare congiunta Politiche sociali ed Educazione. All'ordine del giorno: aggiornamenti sull'andamento epidemiologico Covid-19 nelle scuole di Milano. Audizione del dottor Nicola Iannacone (Ats Milano).Diretta YouTube (ore 16.00 - 17.30)VARIEPresidio della Lega Giovani Milano davanti al centro sociale di via Gola per chiederne lo sgombero immediato e sollecitare la riqualificazione dell'area. Con Alessandro Verri e Francesco Giani, coordinatori Lombardia e Milano della Lega Giovani.Via Gola - Milano (ore 11.00)Incontro con la stampa della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia. Intervengono il presidente della Sezione giurisdizionale, Antonio Marco Canu; il presidente della Sezione di controllo, Maria Riolo; e il procuratore regionale Luigi Cirillo.Modalità telematica (ore 11.00)Conferenza stampa di Intesa Sanpaolo "Motore Italia - Il piano di interventi e le soluzioni di Intesa Sanpaolo per la crescita e la trasformazione delle imprese". Intervengono Gregorio De Felice, chief economist e responsabile Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo; Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos; Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo; Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo ed Emanuele Orsini, vice presidente per il credito Confindustria.Diretta streaming (ore 11.30) (Rem)