- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 5 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: audizione rappresentanze sindacali in merito a situazioni Servizi EducativiOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e Controllo di Gestione. Odg: audizione dei vertici di AFC Torino S.P.A.Ore 13 - Conferenza CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza della VI Commissione. Odg: Sistema del volontariato della Protezione Civile. Gestione e contributiREGIONEore 11, Scuola di Applicazione dellEsercito (via Arsenale 22), Aula magna del Comando per la formazione, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipa all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti,ore 14, Videoconferenza, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra interviene al corso universitario multidisciplinare "Per ogni bambino la giusta opportunità" con una lezione sul tema "Il sistema di protezione e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza", a cura dell’Università degli Studi di Torino e Unicef (Rpi)