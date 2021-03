Città metropolitana Roma: domani consegna primo stralcio lavori via Traiana a Segni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' prevista per domani la consegna di un primo stralcio di lavori per la riapertura della via Traiana nel comune di Segni. È stato necessario un sondaggio geognostico per individuare la migliore soluzione progettuale utile a superare la difficile situazione creatasi dopo l'evento franoso". Lo comunicano in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Città metropolitana di Roma e Carlo Caldironi, Delegato Viabilità Cmrc. "I lavori previsti ci consentiranno di riaprire in via provvisoria una corsia, per una circolazione a senso unico alternato, con la realizzazione di una prima struttura di sostegno della strada - spiegano -. E' infatti prevista la realizzazione di una paratia di pali e un sufficiente allargamento della corsia che insiste sul lato del monte. I lavori continueranno per giungere ad una soluzione definitiva, con il recupero della completa funzionalità di questa strada strategica per il collegamento di vari comuni".(Com)