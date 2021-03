Milano: Comazzi (FI), intervento del Comune in piazza S. Agostino pessimo, richieste cittadini rimaste lettera morta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un ritardo di due anni il Comune di Milano ci consegna una pessima riqualificazione di piazza Sant'Agostino. Oltre al taglio selvaggio dei parcheggi e la riduzione degli spazi per le bancarelle manca anche un adeguato sistema di scarico delle acque, essenziale per le attività del mercato". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Per anni - prosegue l'azzurro - abbiamo raccolto le proteste dei cittadini facendo presente al Comune queste criticità, ma le nostre osservazioni sono rimaste lettera morta. È vergognoso che la giunta abbia speso 1,5 milioni di euro per un rifacimento carente sotto ogni punto di vista. I milanesi - conclude - non meritano una giunta incapace di ascoltare le richieste dei cittadini, ribadite più volte in Consiglio comunale". (Com)