Roma: Folgori (Feoli), addolorato per morte De Vincenzi, amico e politico di spessore

- "Mi addolora moltissimo la notizia della morte di Domenico De Vincenzi, perché muore un amico, un professionista serio, un politico di spessore, un fine pensatore. La pacatezza, l'ironia e la pazienza erano per lui doti naturali che in politica lo distinguevano dagli altri. Mentre faccio molta fatica a parlarne al passato, mi stringo sinceramente alla sua famiglia in questo momento profondamente doloroso". Così, in una nota, Enrico Folgori, presidente Feoli, Federazione europea dei Trasporti e degli Operatori della logistica integrata. (Com)