Polizia di Stato: Occhiuto, congratulazioni FI Camera a prefetto Giannini

- "Auguri e congratulazioni, da parte mia e da parte di tutto il gruppo di Forza Italia della Camera, al prefetto Lamberto Giannini, nominato dal Consiglio dei ministri nuovo capo della Polizia. Un curriculum di tutto rispetto, una grande esperienza sul campo, un profilo ideale per questo compito delicato e strategico. In bocca al lupo e buon lavoro". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo facente funzioni di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)