Roma: Palozzi (Cambiamo), addolorato per scomparsa De Vincenzi

- "Sono profondamente addolorato per la morte di Domenico De Vincenzi, membro del Cda di Cotral anche durante l'epoca della mia presidenza. Nonostante fossimo di posizioni politiche differenti, con Domenico si è stretto un sincero rapporto di amicizia, grazie al quale riuscivamo ad avere anche sul lavoro confronti sempre spassionati e sempre costruttivi. Se ne va una persona per bene, sempre pacata, profonda intellettualmente e politicamente seria e brillante. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile per tutti noi. Mi stringo alla sua famiglia in questo momento di grande dolore". Così, in una nota, Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti. (Com)