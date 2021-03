Lombardia: Lucente (Fd'I), mentre noi lavoriamo M5S critica in cerca di visibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia prede decisioni difficili per proteggere anche i più giovani, che stanno subendo un numero crescente di contagi, e il M5s coglie l'occasione per criticare qualunque cosa, in un susseguirsi di dichiarazioni disordinate che mirano solo alle luci della ribalta. Un esempio su tutti: chiedono i congedi parentali. Ottima idea ma devono chiederli a se stessi e al loro Governo. Un altro esempio: si lamentano del piano vaccinale lombardo, ma se non arrivano le fiale da Roma è tutto inutile, perché non lo dicono?". Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia in una nota in cui rileva che "M5s si accanisce contro Aria spa, senza evidentemente sapere che (con Tim, Maps, Almaviva/Lutech ed Engineering) seguirà gli ottantenni e le categorie sensibili e che (con Poste italiane spa) proseguirà con le vaccinazioni ai cittadini. Anche sui codici postali è già stato chiarito in brevissimo tempo il disguido, per il fatto che erano stati cambiati pochi mesi fa. Il numero dei vaccinati è in costante e decisa crescita, ma questo non viene detto". "Non prendiamo lezioni da chi ha pensato di sistemare la scuola con i banchi a rotelle e i lavoratori con i monopattini - prosegue Lucente - né da chi non ha deciso sulla zona rossa di Alzano e Nembro la scorsa primavera. Né tantomeno da chi ha scelto, supportato e adulato l'ex commissario Arcuri che ha creato una quantità di danni tali che è difficile elencarli tutti. Né da chi tarda con i ristori e le casse integrazioni". "Il crollo verticale del gradimento del Movimento e la spaccatura interna rendono i suoi esponenti disperati e affamati di trafiletti sui giornali. Posso anche capirlo, ma scelgano un altro argomento, siamo in un momento delicatissimo della pandemia, pensino a lavorare. Come stiamo facendo noi", conclude Lucente. (Com)