Pd: Battisti, pieno sostegno a Nicola Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto il mio sostegno a Nicola Zingaretti che, questo pomeriggio, a distanza di due anni esatti dalla sua elezione, ha deciso di dare le dimissioni come Segretario del Pd a seguito degli attacchi incessanti subiti nelle ultime settimane". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Pd, Sara Battisti. "Mi auguro che l'assemblea nazionale respinga le dimissioni, perché abbiamo bisogno della sua guida per far tornare il Pd protagonista nell'interesse collettivo, per tornare a parlare insieme di futuro e prospettive. Le correnti del Pd che non hanno ben chiaro l'impegno che ci aspetta, la smettano di minare il lavoro che si sta facendo", conclude.(Com)