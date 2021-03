Imprese: Aspi, ricavi operativi in calo a 3 miliardi nel 2020, Ebitda pari a 629 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "ricavi operativi" di Autostrade per l'Italia nel 2020 sono stati "pari a 3.030 milioni di euro, in diminuzione di 1.053 milioni di euro". Lo sottolinea Autostrade per l'Italia, che ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2020 e il bilancio consolidato del gruppo. "Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 629 milioni di euro, con un decremento di 81 milioni di euro rispetto al 2019. Considerando l’accantonamento straordinario di 1.500 milioni di euro relativo alla proposta transattiva effettuato nel 2019, la variazione negativa - spiega Aspi - è di 1.581 milioni di euro per effetto, principalmente, della riduzione dei ricavi netti e royalties per circa 8802 milioni di euro, dell’incremento delle attività di manutenzione per 325 milioni di euro e dei maggiori accantonamenti netti effettuati nell’esercizio per circa 350 milioni di euro". Secondo quanto rende noto Aspi, "la perdita di esercizio di pertinenza del gruppo è pari a 407 milioni di euro", mentre "gli investimenti operativi" sono "stabili rispetto al 2019, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e pari a 575 milioni di euro". Le attività di manutenzione nel 2020, invece, sono state pari a circa 680 milioni di euro, "oltre il doppio rispetto alla media del 2017-2019".(Rin)