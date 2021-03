© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al nuovo capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini. La sicurezza è la precondizione della libertà e garantirla è una priorità dello Stato. Fratelli d'Italia non farà mai mancare il suo contributo". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)