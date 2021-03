© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro al neo capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini. Una vita spesa al servizio del Paese. Con il suo curriculum d’eccellenza saprà garantire protezione ai cittadini e sostenere il lavoro delle donne e degli uomini della Pubblica sicurezza". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Com)