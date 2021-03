Pd: Circoli lavoro Lazio e Roma, piena solidarietà a Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati appena due anni da quando più di un milione di persone ha eletto Zingaretti segretario del Pd. Due anni di vittorie e di battaglie, per un partito che torna a essere punto di riferimento per i democratici e nel Paese". Lo scrivono in una nota i circoli del lavoro del Pd Lazio e Roma. "Il Pd, fin dalla sua nascita, - spiegano - ha sempre avuto chiaro l'obiettivo primario del bene del Paese. Chiaro fino al punto di sacrificare ogni possibile suo vantaggio a ogni crisi, fra l'altro sempre subita. La presunzione dimostrata da alcuni dirigenti del partito che gli italiani fossero, in questa fase difficile del Paese, maggiormente interessati a conte interne, è l'unica reale vergogna - aggiungono -. Una presunzione che espone il partito tutto a una distorsione di genesi. L'ingratitudine dimostrata verso la generosa opera del segretario Nicola Zingaretti ci porta a chiedere fermamente all'Assemblea nazionale di respingere le dimissioni del segretario, e di recuperare quel senso di responsabilità dovuto verso un paese ed elettori che chiedono di essere guidati fuori una crisi enorme. Il Pd, con gli importanti provvedimenti di governo attesi, dal mondo del lavoro e dal resto del paese, non può permettersi - concludono - una tale incomprensibile immaturità".(Com)