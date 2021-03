Monza: dall'8 marzo attivo il cup radiologico all'ospedale San Gerardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dall’8 marzo a Monza sarà attivo il nuovo Cup Radiologico che sarà situato presso la Palazzina Accoglienza dell’Ospedale San Gerardo al piano -1. Lo sportello sarà aperto dalle 8.00 alle 15.00 e l’accesso sarà consentito tramite la prenotazione del posto allo sportello, possibile a partire da sabato 6 marzo, solo con "Zerocoda" selezionando le code dedicate alla voce “Cup radiologico”. Il nuovo Cup radiologico è rivolto in via esclusiva alle prenotazioni delle prestazioni di Radiologia e Neuroradiologia, anche se resta comunque garantita la prenotazione delle stesse prestazioni presso i Cup aziendali. Il pagamento sarà consentito solo con carta di credito o bancomat (non si accettano contanti). Per eventuali rimborsi è necessario rivolgersi ai Cup aziendali (presso Palazzina Accoglienza San Gerardo o Ospedale Vecchio) sempre con accesso prenotato tramite "Zerocoda" oppure presso il Poliambulatorio di Brugherio. “Avvicinare le attività di prenotazione ai clinici consente di avere una gestione dell’accettazione più personalizzata alle esigenze degli utenti”, commenta il Direttore Generale della Asst di Monza, Mario Alparone.(Com)