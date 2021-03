Roma: assessore Personale, supporto concreto ad attività economiche con fondo garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma Capitale scende in campo per dare un supporto concreto alle attività economiche della città: grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, è stato attivato un fondo di garanzia da 3 milioni. Fondi destinati alle nostre piccole e medie imprese che non hanno la possibilità di richiedere finanziamenti bancari: lo sportello per il microcredito è ospitato nei locali di via Goito, di proprietà dell’Amministrazione, dove personale di Roma Capitale - formato adeguatamente in sinergia con l’Ente - lavorerà per evadere le pratiche il più rapidamente possibile". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis (M5s). "Una mano tesa al tessuto produttivo locale, particolarmente provato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Non solo. Questo è anche un modo concreto per combattere l’usura e le mafie, per dare risposte concrete ai cittadini in difficoltà, per riempire quegli spazi vuoti che - spiega - se non presidiati dallo Stato, creano i presupposti per il proliferare dell’anti Stato. Come assessore al Personale di Roma Capitale voglio ringraziare di cuore i nostri dipendenti, che hanno accettato questa sfida mettendosi subito a disposizione per la realizzazione di questo progetto, e l’Ente per il Microcredito per la preziosa collaborazione", conclude. (Rer)