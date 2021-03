Tunisia: Ghannouchi alla “Washington Post”, Ennahda dimostra che la rivoluzione è ancora qui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennahda rappresenta, secondo lo stesso Ghannouchi, un “paradigma” per altri movimenti nella regione. I compromessi fatti hanno permesso al movimento di scampare al destino di altre formazioni islamiste, come la Fratellanza musulmana in Egitto; in tal senso il partito di Ghannouchi ha preso le distanze da altri movimenti affini e dallo stesso concetto di “islamismo”, ribattezzandosi “musulmano democratico”. La parola “islamista” è imprecisa perché “mette sotto lo stesso ombrello persone che rifiutano la violenza e persone legate al terrorismo”, ha detto il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). “Siamo convinti di dover lavorare insieme ai secolaristi per competere contro qualsiasi tipo di fondamentalismo, che sia basato sull’Islam o sul secolarismo”, ha sottolineato Ghannouchi. (segue) (Tut)