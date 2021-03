Tunisia: Ghannouchi alla “Washington Post”, Ennahda dimostra che la rivoluzione è ancora qui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il partito affronta critiche da più parti, e nell’ondata di proteste che ha attraversato la Tunisia lo scorso gennaio figuravano slogan contro Ennahda e contro il suo leader, Ghannouchi afferma che “ci sono alcune sofferenze reali, ma credo che queste sofferenze stiano venendo sfruttate da alcuni partiti politici radicali”. “Se si mette la nostra esperienza nel contesto degli altri Paesi della ‘primavera araba’ (…) è un’esperienza modello di transizione democratica”, ha sottolineato. Tuttavia, il presidente dell’Arp ha riconosciuto le responsabilità del suo partito nel non essere riuscito ad affrontare il deterioramento dell’economia del Paese. “Ci assumiamo la responsabilità in modo proporzionale alla nostra quota nel governo”, ha detto. “Non c’è dubbio che la nostra esperienza nel governare fosse minima, e non c’è dubbio che abbiamo imparato molto dalla nostra esperienza”, ha aggiunto. “Il successo della democrazia tunisina è nell’interesse non soltanto della Tunisia ma anche del mondo”, ha ribadito Ghannouchi, “perché rappresenta un esempio dove Islam e democrazia sono compatibili, ed è il modo migliore per combattere interpretazioni estremiste e violente”, ha aggiunto. (segue) (Tut)