Tunisia: Ghannouchi alla “Washington Post”, Ennahda dimostra che la rivoluzione è ancora qui (4)

- Ghannouchi, 79 anni, guida Ennahda da quattro decenni, dopo averla co-fondata nel 1981 come movimento islamico non-violento che chiedeva partecipazione democratica. Durante la presidenza di Habib Bourguiba, negli anni ’80, Ghannouchi trascorse diversi anni in carcere e fuggì poi a Londra, dove ha vissuto per più di 20 anni. Dopo la rivoluzione del 2011, il leader di Ennahda è ritornato in patria da “eroe”, decidendo di agire da mediatore e cercare contatti con i partiti laici per perseguire l’obiettivo di una “democrazia consensuale” in cui i politici islamisti giocassero un ruolo di primo piano. (Tut)