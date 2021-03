Roma: Celli (RtR), dolore per morte 16enne ad Acilia, mesi fa interrogazione su degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alla morte di un sedicenne esiste solo il silenzio per il dolore dei familiari, è quello che impone la dignità umana. Ma nella necessaria ricerca per comprendere l'assurdità del fatto non si può chiudere gli occhi. Sono anni che l'Associazione dei cittadini del territorio chiede al Campidoglio di intervenire su uno spazio abbandonato da Roma Capitale". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Oltre 22 incendi dolosi e occupazioni abusive di spazi, che fino a pochi anni fa costituivano il più bel parco pubblico di Roma Sud, dovevano essere segnali d'allarme per una tragedia annunciata, a cui le istituzioni competenti non hanno dimostrato la giusta attenzione. Lo scorso settembre ho presentato una interrogazione alla sindaca Raggi - spiega - avvisando dei rischi che tale abbandono poteva comportare. A dicembre l'assessore competente ha risposto rimpallando la responsabilità ad altro ufficio. Su quel parco la Raggi nel 2016 aveva fatto una imponente campagna elettorale, promettendo mari e monti - sottolinea Celli -. Eppure, dopo ha vinto l'abbandono di questa Amministrazione per questo spazio vitale ad Acilia. Le responsabilità purtroppo sono anche di chi non interviene. Adesso qualsiasi soluzione risulterà tardiva, forse l'unica è quella suggerita da chi quegli spazi li ha costruiti: radere al suolo tutte le strutture fatiscenti presenti nell'area, piantare alberi e intitolare il parco al ragazzo, per onorarne la memoria e stringerci ai suoi familiari", conclude.(Com)