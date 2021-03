Covid: M5s, Astrazeneca deve rispettare accordi con Paesi Ue, giusta decisione Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese ha deciso di bloccare una spedizione di 250mila dosi del vaccino Oxford/Astrazeneca contro il Covid 19, destinato all'Australia. Il 24 febbraio scorso la Farnesina ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all'esportazione di vaccini anti Covid-19". Lo dichiarano i deputati e le deputate del Movimento 5 stelle componenti delle commissioni Politiche Ue e Affari Sociali e Sanità. "L'Italia però ha inviato la proposta di decisione di non autorizzazione alla Commissione europea lo scorso 26 febbraio e, come riportano dalla Farnesina, il Paese destinatario, l'Australia, è considerato 'non vulnerabile' ai sensi del Regolamento, mentre sia in Italia che nel resto dell'Unione europea si aggiungono i ritardi nella fornitura dei vaccini da parte di Astrazeneca. Una decisione condivisa anche dalla Commissione europea che non si è opposta alla decisione". "Una decisione giusta e che vogliamo ricordare, pone l'accento sulla validità e l'urgenza della proposta del Movimento 5 stelle di sospendere temporaneamente i brevetti sui vaccini contro il Covid-19. Richiesta fatta - continuano i parlamentari M5s - attraverso la mozione delle deputate Angela Ianaro e Giulia Grillo, e al Parlamento europeo, dove il Movimento 5 stelle ha presentato un'interrogazione a risposta orale da discutere in plenaria", aggiungono. "In questo momento così delicato per la buona riuscita della campagna vaccinale, e con le varianti del virus che si affacciano prepotentemente, non possiamo permetterci ritardi in grado di compromettere la campagna vaccinale e la tutela della salute pubblica", conclude la nota.(Com)