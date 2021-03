Trasporti: Angac/Confsal, disponibili a dare contributo nei tavoli istituzionali sull'illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti (Angac/Confsal) "si pone favorevolmente e si rende disponibile a dare il proprio contributo fattivo e propositivo avendo le carte in regola per poter presenziare sui tavoli ministeriali permanenti e/o task force, principalmente sui temi dell'illegalità e delle nuove tipologie contrattuali, come recita la risoluzione De Toma. In merito all’illegalità, Angac/Confsal - riferisce una nota - tiene a precisare, che occorre si faccia chiarezza anche su comportamenti anomali che si sono verificati e si verificano all’interno degli accordi collettivi di bandiera dove si evidenziano alcune carenze o anomalie rispetto alle normative esistenti, e inoltre per noi è importante rivedere e mettere allo studio nuove e diverse tipologie contrattuali affinché per una volta e per sempre si raggiunga una vera e propria figura professionale". (Com)