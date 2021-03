Brasile: Covid, coprifuoco a Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città brasiliana di Rio de Janeiro adotterà a partire da venerdì una serie di restrizioni per contenere la pandemia di Covid-19. Tra queste, riferisce la stampa locale, il coprifuoco notturno dalle 23 alle 5 del mattino e la chiusura dei ristoranti alle 17, oltre alla chiusura di alcune attività commerciali come i club. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute il Brasile ha registrato ieri 1.910 vittime legate al Covid-19 in 24 ore, il secondo giorno consecutivo con un numero record di decessi. Il dato porta a 259.271 il numero totale delle morti legate al virus. I nuovi contagi sono stati 71.704 e portano a 10.718.630 il numero dei casi totali registrati. "Per la prima volta dall'inizio della pandemia stiamo assistendo a un deterioramento in tutto il paese", ha dichiarato l'istituto di sanità pubblica Fiocruz, denunciando una "situazione allarmante". Il governo dello stato di San Paolo, lo stato più colpito dall'emergenza sanitaria, ha disposto lo stato di massima allerta per la diffusione del nuovo coronavirus ordinando una severa serrata delle attività dal 6 al 19 marzo.(Brb)