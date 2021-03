Unicef: crisi in Myanmar, almeno cinque bambini uccisi, quattro gravemente feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'aggravarsi della crisi in Myanmar, il numero di bambini uccisi, feriti o detenuti arbitrariamente dalle forze di sicurezza continua a crescere. Secondo quanto riferito dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), al tre marzo almeno cinque bambini e diversi giovani e adulti sarebbero stati uccisi; almeno quattro bambini sarebbero stati gravemente feriti. Oltre a coloro che sono stati uccisi o gravemente feriti, molti bambini sono esposti ai danni dei gas lacrimogeni e delle granate stordenti, e sono testimoni di orribili scene di violenza, in alcuni casi dirette contro i genitori o i membri della famiglia, esponendoli al rischio di forti stress psicosociali. Gli arresti e le detenzioni arbitrarie dei manifestanti, compresi minorenni, continuano a verificarsi. I partner dell'Unicef stimano che più di 500 minorenni sono stati detenuti arbitrariamente. Molti di coloro che sono stati arrestati o detenuti sono tenuti in isolamento, senza accesso all'assistenza legale, in violazione dei loro diritti umani. L'Unicef condanna con la massima fermezza l'uso della forza contro i bambini, compreso l'uso di vere munizioni, e la detenzione arbitraria dei bambini, e chiede alle forze di sicurezza di astenersi immediatamente dalla violenza e di tenere i bambini e i giovani lontani dai pericoli. L'Unicef invita tutti gli attori a sostenere l'interesse superiore del bambino, uno dei principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Crc), come considerazione primaria. L'Unicef ricorda a tutti gli attori l'obbligo di rispettare tutti i diritti dei bambini, come sancito dalla Crc e dalla legge sui diritti dei bambini del Myanmar promulgata nel 2019. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime e a tutti i bambini colpiti da questa crisi. (Com)