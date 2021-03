Covid: Crippa (M5s), se AstraZeneca non rispetta accordi, vaccini restino in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AstraZeneca "deve rispettare gli accordi contrattuali presi con la Commissione europea e in virtù di questo è giusta la decisione del nostro Paese di bloccare l'export di una fornitura del vaccino contro il Covid-19 verso l'Australia. Si tratta di 250mila dosi destinate ad un Paese considerato 'non vulnerabile', mentre l'Italia e il resto dei Paesi Ue stanno subendo i ritardi delle forniture, in un momento così delicato dove bisogna far fronte anche alle nuove varianti del virus". Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa. "Facilitare una produzione europea del vaccino – aggiunge Crippa - eviterebbe un pericoloso calo delle forniture che comprometterebbe, inevitabilmente, la campagna vaccinale". La proposta del Movimento 5 stelle va proprio in questa direzione e, attraverso la mozione delle deputate Angela Ianaro e Giulia Grillo, e l'interrogazione presentata al Parlamento europeo, chiediamo la sospensione temporanea dei brevetti, in modo da incrementare la produzione dei vaccini, permettendo anche una distribuzione più equa tra Paesi", conclude. (Com)