- "Congratulazioni al prefetto Lamberto Giannini nominato nuovo capo della Polizia, una bella notizia per tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Buon lavoro". Lo scrive in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia e componente della commissione Difesa della Camera. (Com)