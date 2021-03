Imprese: Inwit, nel 2021 impatto positivo da Recovery e investimenti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 ha rappresentato un anno di profonda trasformazione per Inwit, che è diventato il più grande operatore del settore in Italia con la mission di sostenere gli anchor tenants nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo inoltre a tutto il mercato l’accesso alle proprie infrastrutture: l’evoluzione prevedibile della gestione consente di confermare gli obiettivi del piano industriale. È quanto si legge nei risultati finanziari della società, approvati dal consiglio di amministrazione. “In particolare, rispetto ai risultati 2020 pro forma, ricavi previsti tra 785 e 795 milioni di euro, Ebitda tra 715 e 725 milioni di euro e recurring free cash flow tra 355 e 365 milioni di euro: da un punto di vista operativo, nel 2021 la società sarà focalizzata sulla crescita delle ospitalità, supportando lo sviluppo di operatori, sullo sviluppo delle micro-coperture Das e small cells e sulla continua ottimizzazione dei costi”, si legge nella nota, in cui viene sottolineato come stia proseguendo nel mercato delle infrastrutture wireless la trasformazione e crescita della domanda di servizi da parte degli operatori sia mobili sia provider di accesso fisso wireless. Si prevede inoltre, prosegue la nota, che l’andamento delle attività nel 2021 benefici del miglioramento di prospettive che sta interessando il ciclo di investimenti digitali, infrastrutturali e tecnologici in Italia: le ingenti risorse destinate dal Next Generation Eu possono sostenere direttamente e indirettamente lo sviluppo di Inwit, ottimamente posizionata come enabler della trasformazione digitale in atto. (Com)