Covid: von der Leyen, positivo che siano arrivati documenti vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un fatto positivo che il centro di ricerca russo Gamaleya abbia mostrato i suoi documenti relativi al vaccino anti Covid 19 Sputnik V. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una intervista televisiva a "NewsMediaset", rilasciata nel giorno dell'avvio della valutazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) del vaccino russo Sputnik. "Noi vogliamo che tutti i vaccini destinati al mercato europeo mostrino tutti i dati, gli studi clinici, affinché il processo di valutazione sia sicuro ed efficace. Oggi finalmente Sputnik ha mostrato i suoi documenti e questo è un fatto positivo", ha detto. "Ci chiediamo come mai vengano fatti tutti questi annunci di milioni dosi pronte ad essere consegnate nel mondo mentre in Russia c'è una percentuale così bassa di persone vaccinate, meno del 3 per cento", ha aggiunto. "Per questo vogliamo ispezionare i siti dove i vaccini sono prodotti, è obbligatorio, in modo da avere la certezza come per tutti gli altri vaccini nel mercato europeo che siano efficaci, di buona qualità e sicuro", ha spiegato. (segue) (Beb)