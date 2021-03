Covid: von der Leyen, positivo che siano arrivati documenti vaccino Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al ritardo a livello europeo nella consegna dei vaccini e su un possibile aumento di una produzione per i Paesi membri, ha spiegato che "l'Italia è" per la Commissione europea "uno tra gli Stati membri più importanti nella futura produzione congiunta dei vaccini". Con il presidente del Consiglio Mario "Draghi abbiamo soprattutto parlato di come potenziare la produzione in alcuni dei vostri stabilimenti. Ma abbiamo parlato anche del prossimo Summit globale della salute che sarà ospitato dall'Italia, dato che guida il G20 quest'anno", ha proseguito. "In questo momento ci sono troppe divisioni tra le diverse regione del mondo e noi vogliamo che questo vertice dia un autentico messaggio di unità", ha concluso la presidente della Commissione europea sottolineando che si tratta di un evento che potrebbe servire per superare questa crisi. (Beb)